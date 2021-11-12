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'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR' - Son Dakika

'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'

12.11.2021 10:31

KONYA'da pazartesi günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezi ve ilçelerdeki 100'ü aşkın binada hasar tespit edildi.

KONYA'da pazartesi günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezi ve ilçelerdeki 100'ü aşkın binada hasar tespit edildi. İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, kentte olası bir 6 ve üzerindeki depremin çok fazla yıkıma neden olabileceğini belirterek, "Konya'da 8- 9 yıl içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında sadece 8 bin bina yıkıldı. Konya'da bana göre belli bölgelerde yoğunlaşmak üzere yıkılması gereken 20 bin yıkılması gereken bina var" dedi.

Konya'da 8 Kasım günü saat 20.43'te merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 ev yıkılırken, 9'u ağır, 100'ü aşkın binada hasar tespit edildi. Depremin ardından gözler, Konya'da yapıların sağlamlığına çevrildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, bir binanın yapımında mühendislik hizmetinin alınmasının önemli olduğunu belirterek, "Mühendislik hizmeti alan yapılar ve almayan yapılar olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Mühendislik hizmeti alan yapılar çok ufak tefek hasar alırken, bu hizmeti almayan yapılar ise büyük yıkımlarla karşı karşıya geliyor. Onun için ilk başta bu mühendislik hizmeti almayan yapıları mühendislik hizmeti alan yapılara dönüştürmemiz gerekiyor. Yani kaçak yapıyla mutlaka mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YAPI STOKU MUTLAKA ÇIKARILMALI'

Akın, Türkiye'nin yapı stokunun çıkartılması gerektiğini belirterek, "Yapılan imar barışıyla birlikte oluşturulan yapıların bir an evvel denetlenmesi gerekiyor. Çünkü bu yapıların ne olduğunu bilmiyoruz? Bu sebeple Türkiye'de yapı stokunun mutlaka çıkarılması gerekiyor. Her beş yılda bir yapıya yapılan müdahalelerin kontrol edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

20 BİN BİNA ACİL YIKILMALI

Konya'da olası 6 ve üzeri bir depremin çok fazla yıkıma neden olabileceğini belirten Süleyman Kamil Akın, "Konya'da kentsel dönüşüm kapsamında sadece 8 bin adet bina yıkıldı. Konya'da acil yıkılması gereken bana göre en az 20 bin riskli bina var. Zemin parametreleri, bina yüksekliği, yapım yılları ve yapım teknikleri göze alınarak, bir risk haritası oluşturmak gerekiyor. Mahalle mahalle giderek bu yenilemeyi yapabiliriz. Deprem bir gerçek, bunu afete dönüştürmek ise insanoğlunun yaptığı İhmalden kaynaklı" diye konuştu.

'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'
'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'
'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'
'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'
'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'
'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'
'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'
'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR'

İnşaat Mühendisleri Odası, geri dönüşüm, Pazartesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KONYA'DA YIKILMASI GEREKEN 20 BİN RİSKLİ BİNA VAR' - Son Dakika


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