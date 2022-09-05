Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu - Son Dakika
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Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu

05.09.2022 22:56
Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu

Konya'da yıldırım isabet eden binanın çatısında hasar oluştu.

Konya'da yıldırım isabet eden binanın çatısında hasar oluştu.

Kentte akşam gök gürültülü sağanak etkili oldu. Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Emin Dede Sokak'ta bulunan 18 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan kopan parçalar kaldırıma düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle çevirdi.

Çatıdan bazı parçaların düşmesi üzerine itfaiye ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Selçuklu, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu - Son Dakika
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