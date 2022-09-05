Çatıdan bazı parçaların düşmesi üzerine itfaiye ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Selçuklu, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu - Son Dakika

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