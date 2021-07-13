Konya'da "Yıldızlar ve Küçükler Takım Satranç Şampiyonası" yapıldı

Büyükşehir Belediye Stadyumu Satranç Salonunda 4 kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren takımlar şu şekilde:

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz