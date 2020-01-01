Konya'da yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye kesildi - Son Dakika

Konya'da yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye kesildi

6 saat önce

Konya'da yapılan trafik uygulamasında 2020 yılının ilk trafik cezası, alkollü araç kullanan sürücüye kesildi.

Konya'da yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye kesildi, System.String[]

Konya'da yapılan trafik uygulamasında 2020 yılının ilk trafik cezası, alkollü araç kullanan sürücüye kesildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da yılbaşında mesai yapan polis memurlarıyla bir araya geldi.


Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gece boyunca kent merkezinde mesai yapan polis memurlarıyla bir araya geldi. Polis memurlarıyla selamlaşarak sohbet eden Aydın, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Konya Emniyeti olarak ilimizde uygulama yapılacak tüm noktalarda, iş merkezlerinde, AVM'lerde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde vatandaşlarımız rahat, huzurlu olsunlar diye yılbaşı için gereken tüm önlemler alındı. Konya Emniyeti olarak 5 bin 80 personelle sabaha kadar bu titizlikle bu göreve devam edeceğiz" dedi.


2020 yılının ilk dakikalarında merkez Selçuklu ilçesi Mesaj Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Polis ekipleri uygulama esnasında çok sayıda aracı durdurarak, alkol kontrolü yaptı. Trafikte seyir halinde olan 42 DUK 28 plakalı otomobili durduran ekipler, sürücü F.C'yi otomobilden indirerek alkol testi yaptı. Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün 0.56 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücü F.C., "Ben hiç alkol almadım, nasıl alkol çıkar" diyerek tepki gösterdi. Alkollü olarak trafiğe çıktığı için sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından 6 aylığına el konularak, bin 228 TL para cezası kesildi. - KONYA

Aydın, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
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