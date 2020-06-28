Konya'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı - Son Dakika

Konya'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre salonlara alındı.

KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre salonlara alındı. Okul önlerinde bekleyen aileler ise dualar okudu.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan imam hatip lisesinde sınava giren adaylar, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen adaylar, üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı. Okul önünde bekleyen bazı ailelerin, çocuklarının başarısı için dualar okuduğu görüldü.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:18 Kaynak: DHA

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