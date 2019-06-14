Son Dakika Haberleri: Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
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Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

4 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere 15-16 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere 15-16 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrenciler toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, 15-16 Haziran tarihlerinde YKS olduğundan sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerin Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceğini bildirildi.

Otobüslerin sefer saatleri düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm otobüs hatlarında sefer saatlerini yeniden düzenliyor. Yeni sefer saatlerine tarife panolarından ve http://atus.konya.bel.tr/ web adresinden ulaşılabiliyor. Yine, 17 Haziran Pazartesi günü itibariyle Yazır Otobüs Hareket Merkezi'ne bağlı 47-48-49 ve 57 nolu hatların, hat optimizasyon çalışmaları kapsamında yolculara daha etkin ve verimli ulaşım hizmeti sağlanması amacıyla güzergahları yeniden düzenlendi. Bu hatların yeni güzergah ve tarife bilgilerine de http://atus.konya.bel.tr/ web adresinden ulaşabiliyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Konya, Güncel
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