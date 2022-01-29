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Konya'da yoğun kar baraj ve göllere umut oldu, kuraklık stresi azaldı - Son Dakika

Konya'da yoğun kar baraj ve göllere umut oldu, kuraklık stresi azaldı

29.01.2022 11:01
Konya'da yoğun kar baraj ve göllere umut oldu, kuraklık stresi azaldı

Son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Konya Ovası'nda etkili olan kar yağışlarının baraj, göl ve gölet gibi bölgenin su kaynaklarını önemli ölçüde beslemesi bekleniyor.

Son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Konya Ovası'nda etkili olan kar yağışlarının baraj, göl ve gölet gibi bölgenin su kaynaklarını önemli ölçüde beslemesi bekleniyor.

Uzmanlara göre yağışlar böyle devam ederse hem baraj ve göllerin su seviyelerinde hem de yer altı sularının seviyelerinde ciddi artış yaşanacak.

DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, AA muhabirine, 2021 yılının hem Konya, hem İç Anadolu hem de Türkiye genelinde endişe verici derecede kurak geçtiğini söyledi.

2021 yılına ilişkin yapılan tespitlerde 52 ilde ciddi anlamda meteorolojik kuraklığın söz konusu olduğunu belirten Ekinci, "Bu sene rakamlarımız iyi. Konya şehir merkezinde 30 santimetre civarında, ana su kaynağımız olan Beyşehir Gölü bölgesinde ise 29 santimetre kar yükü söz konusu. Ova kısmında 15-20 santimetre civarında." dedi.

Ekinci, yağan her karın bereket getireceğini, gelecek yaza ülkenin rahat girmesini sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önemli bir su kaynağı Suğla depolamamızı besleyen Alacabel mevkisinde 117 santimetre kar yükü var. Çarşamba kanalı vasıtasıyla Apa kanalını besleyen Bozkır bölgesinde yine 168 santimetre kar yükü var. Bu çok ümitvar bir rakam. Yine Seydişehir bölgesinde 49 santimetre bir kar yükümüz var. Bu hafta ve önümüzdeki hafta kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Bu bizi çok mutlu kılıyor."

"Bu sene yüzde 88 daha fazla yağış aldık"

Ekinci, yağışlarda geçen yıla oranla büyük bir artış yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konya'da bu sene 1 Ekim'den bugüne kadar toplam 186 milimetre yağış almışız. Normalde uzun yıllar ortalaması ise 174 milimetre. Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6,6 daha iyi durumdayız. Geçen seneye kıyasladığımızda ise çok daha iyiyiz. Geçen sene 98,8 milimetre yağış almışız. Bu sene ile kıyasladığımızda Konya'da yüzde 88 daha fazla yağış almış durumdayız. Yağan bir damla kar, bir damla yağmur ya göllerimizi besleyecek ya da yer altı sularımıza katkıda bulunacaktır. Yani her türlü bizim faydamıza olacaktır. Bu açıdan yağışları rahmet olarak görüyoruz. Hem meteorolojiden aldığımız tahminler, hem bugüne kadar olan yağışlar bizi ümitvar kılıyor."

"Çiftçi bahara umutla bakıyor"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da "yolu gözlenen" yağışların kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Suyun, baraj ve göllere şifa olmasını dileyen Soylu, şöyle konuştu:

"Konya Ovası son 20-30 yılın en iyi kar yağışını bu yıl aldı. Aslında yıl çok karamsar başlamıştı ve ekim-kasım çok kurak geçti ama kasım sonu ile başlayan yağmurlu periyot ve ardından özellikle ocak ayı içerisinde son bir haftadır aldığımız kar yağışı, bazı ilçelerimizde bir metreye kadar ulaştı. Bu, özellikle geçen yıl ciddi anlamda kuraklık yaşadığımız ovada yer altı sularının beslenmesi açısından, yine en önemli su kaynaklarımız olan Beyşehir Gölü ve Seydişehir'deki Suğla depolamamızın gerçek kapasitesine ulaşması açısından son derece önemli. Çiftçilerimizdeki karamsar havanın da yağışlarla beraber dağıldığını söyleyebiliriz. Özellikle çiftçilerimiz şu anda bahara umutla bakıyor. Hububat rekoltesi için konuşmak daha erken ama özellikle nisan ve mayıs yağışları da yüksek oramda gerçekleşirse ciddi bereketli bir sezon yaşayacağımızı şimdiden söyleyebiliriz."

Soylu, karın barajların doluluk oranına etkisini, önümüzdeki günlerde eridikten sonra net olarak hissedileceğini sözlerine ekledi.

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Baraj, Konya, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da yoğun kar baraj ve göllere umut oldu, kuraklık stresi azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da yoğun kar baraj ve göllere umut oldu, kuraklık stresi azaldı - Son Dakika
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