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Konya'da yoğun kar nedeniyle otogarda bekleyen yolculara yemek ikramı yapıldı - Son Dakika

Konya'da yoğun kar nedeniyle otogarda bekleyen yolculara yemek ikramı yapıldı

25.01.2022 22:01
Konya'da yoğun kar nedeniyle otogarda bekleyen yolculara yemek ikramı yapıldı

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüsleri yola çıkamadığı için otogarda beklemeyi sürdüren yolculara yemek ikram edildi.

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüsleri yola çıkamadığı için otogarda beklemeyi sürdüren yolculara yemek ikram edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle Konya Otogarı'nda tehlikeli yol şartları yüzünden otobüslerinin yola çıkmasına izin verilmeyen yolculara sıcak çorba, ekmek, ekmek arası kavurma ve ayran dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Terminaller Şube Müdürü Rafet Baştürk, AA muhabirine, belediye ve Kızılay olarak 4 günde 8 bin 750 kişilik çorba, 6 bin 694 kumanya, 3 bin ekmek, 2 bin 200 ayran, 3 bin 807 meyve suyu, 2 bin maske dağıttıklarını söyledi.

İlçe otogarlarında 4 günde 250 kişilik çorba ve 150 kişilik kumanya dağıttıklarını anlatan Baştürk, çalışmaların düzenli devam edeceğini aktardı.

Otogarda bekleyen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Davut Kahraman, verilen yemeklerle mutlu olduklarını belirterek, " Aydın'a gitmek üzereydik. Yol kapalı olduğu için gidemedik. Yolda kalmış vatandaşlar ve biz öğrenciler için etkinlik gayet başarılı olmuş. Belediyemize, çalışanlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Konya, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da yoğun kar nedeniyle otogarda bekleyen yolculara yemek ikramı yapıldı - Son Dakika
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