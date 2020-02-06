Konya'da yoğun kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Konya'da yoğun kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

7 saat önce

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 25'inci kilometresindeki Alacabel mevkisinde ulaşımda güçlükler yaşanırken, Seydişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle de yerleşim yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Konya'da yoğun kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 25'inci kilometresindeki Alacabel mevkisinde ulaşımda güçlükler yaşanırken, Seydişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle de yerleşim yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu 1825 rakımlı Alacabel'de kara yolu ekipleri bölgeyi trafiğe açık tutabilmek için küreme çalışmasına devam ediyor. Tipi nedeniyle etkisini arttıran kar, zaman zaman trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkan araç sahipleri, bölgede bulunan dinlenme tesislerine yöneliyor.

Yolda mahsur kalan tır sürücüsü Selahattin Aslan, kar lastikleri olmasına rağmen yola devam edemediğini söyledi.

Aracını yolun kenarına çeken Aslan, karın etkisini yitirinceye kadar burada kalacağını belirtti.

Seydişehir ilçesinde tarım arazileri zarar gördü

Seydişehir ilçesinin 7'nci kilometresinde bulunan İçeri Kışla mevkisinde de yerleşim yerleri ve tarım arazilerini su bastı, bazı elektrik nakil hatları devrildi.

Dün başlayan ve etkisini giderek arttıran sağanak, tarım arazilerinin de sular altında kalmasına neden oldu.

Bölgede hayvancılık yapan bazı vatandaşların ahırları ve hayvanları selden zarar gördü.

İçeri Kışla mevkisinde yaşayan Eşref Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın zaman zaman etkisini artırarak devam ettiğini söyledi.

Bölgede bulunan elektrik direklerinin selden etkilendiğini ifade eden Güler, "Ben 10 yıldır buradayım. Bu şekilde yağış görmedim. Bölgede bulunan derelerin taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı. Hayvancılık yapan vatandaşlar saman ve balyalarını kurtarma çabasında. Aynı zamanda ahırları da su bastı." diye konuştu.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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