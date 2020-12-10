Konya'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

KONYA'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olmasıyla sadece kısıtlamadan muaf olan sürücüler sisten etkilendi.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece yarısı etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokakların boş olması olası kazaların önüne geçti.