Konya'da etkili olan yoğun sis kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika

Konya'da etkili olan yoğun sis kazaları beraberinde getirdi

KONYA - Konya'da yoğun sis etkili olurken, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Konya'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehir merkezi ve çevre yollarında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte yavaş bir şekilde güçlükle ilerledi. Sisli havada maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar da meydana geldi. Konya Aksaray Karayolunun 18. kilometresinde Rus turistleri taşıyan midibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehir merkezinde değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, emniyet yetkileri sürücülerin hız yapmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.