Konya'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Konya'da yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

Konya ve çevresinde sis yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek yerlerinde ise güzel görüntü oluşturdu.

Konya'da yoğun sis etkili oluyor, System.String[]

Konya ve çevresinde sis yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek yerlerinde ise güzel görüntü oluşturdu.

Konya'da 5 gündür etkili olan sis, gece ve sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. Kentte zaman zaman görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte oldukça zorlanırken, vatandaşların çoğu toplu taşıma araçlarını tercih etti. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, sis yüksek noktalarında güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar fotoğraf makineleriyle yüksek noktalardan kenti kaplayan sis bulutlarını çekti.

Sabah, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga

Son Dakika Haberleri
20:06 Zeytinburnu'nda tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
20:05 Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika
20:04 İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
20:04 (ÜMRANİYE'DE POLİSLE ÇATIŞAN KİŞİ YARALI YAKALANDI - Son Dakika
20:00 Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]