Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu - Son Dakika
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Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu

6 saat önce

Konya'da yoğun sis, hayatı durdurduKONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu

KONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sabah saatlerinde Konya- İstanbul uçak seferleri de iptal edildi.

Kentte son 1 haftadır etkili olan sis, yaşamı felç etti. Dün gece saatlerinde etkisini iyice artıran sis, bugün sabah saatlerine kadar dağılmadı. Karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarın etkisini kaybedeceği belirtildi.

Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu

İstanbul, Sabah, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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