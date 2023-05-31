Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu

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Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu.

BİRİ KADIN DİĞERİ ERKEK

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.