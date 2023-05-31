Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu

31.05.2023 13:25

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu.

BİRİ KADIN DİĞERİ ERKEK

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:03 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
14:02 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:57 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
13:56 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:28 Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para
13:26 Ece Ronay, 1 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
13:22 Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para
13:25 Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu
13:22 Ece Ronay, 1 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
13:19 Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 14:17:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement