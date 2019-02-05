Son Dakika Haberleri: Konya'da Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı

Konya'da Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı

15 dakika önce

Konya'da baba ile oğlu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişi tarafından tabancayla yaralandı.

Konya'da Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'da baba ile oğlu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişi tarafından tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan K.F. ile başka bir otomobildeki Erol S. ile oğlu Mustafa S. arasında tartışma çıktı.

Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından K.F, aracına binip merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi'ndeki evinin önüne geldi.

Aracından inen K.F. ile kendisini takip eden Erol S. ve oğlu Mustafa S. arasında yeniden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mustafa S. karnından, Erol S. ise ayağından tabanca ile yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polisin, kaçan şüpheli K.F'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Silahlı kavga anı, olayın yaşandığı yerin yakınındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde tarafların tartışması, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması ve K.F'nin Mustafa S'yi karnından tabancayla yaralaması görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tabureli, Bıçaklı, Silahlı "Küfür Kavgası" Kamerada Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 00:31:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]