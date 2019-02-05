Son Dakika Haberleri: Konya'da Yol Vermeme Kavgası: 2 Yaralı

Konya'da Yol Vermeme Kavgası: 2 Yaralı

38 dakika önce

KONYA'da iki grup arasında trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba-oğul tabancayla yaralandı.

Konya'da Yol Vermeme Kavgası: 2 Yaralı, System.String[]
KONYA'da iki grup arasında trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba-oğul tabancayla yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki taraf cadde üzerinde otomobilleriyle seyrederken yol vermeme tartışması çıktı. Tartışma sonrası Erol Sucu (57) ile otomobili kullanan oğlu Mustafa Sucu (28), tartıştıkları Kazım F.,'nin aracını takip etmeye başladı. Kazım F., evinin önüne geldiği esnada Erol Sucu, oğlu Mustafa Sucu ile yanlarında bulunan arkadaşları araçlarından inerek, Kazım F., ile kavga etmeye başladı. Bu sırada Kazım F., belindeki tabancayı çıkartarak önce Mustafa Sucu'yu karnından daha sonra baba Erol Sucu'yu sağ ayağından yaraladı. Yaralı baba-oğul çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Sucu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri çevredeki incelemelerin ardından olaya karışan şüpheli Kazım F.,'yi yakalamak için çalışma başlattı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

Polis, Mustafa Sucu, Konya, 3. Sayfa
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