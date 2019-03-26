Son Dakika Haberleri: Konya'da Yolcu Minibüsü Kamyona Çarptı 2 Ölü, 13 Yaralı

Konya'da Yolcu Minibüsü Kamyona Çarptı 2 Ölü, 13 Yaralı

10 dakika önce

Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı 2 ölü, 13 yaralı (1)KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Konya'da Yolcu Minibüsü Kamyona Çarptı 2 Ölü, 13 Yaralı, System.String[]
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı 2 ölü, 13 yaralı (1)

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 30. kilometresi Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e giden yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada iki araçta hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karayolundan ulaşım, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Beyşehir, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Cani, Öldürdüğü Kadının Mezarının Açılmasını İstedi Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakterini Canlandıran Mehmet Usta, Sosyal Medyada Gündem Oldu Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:46:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Yolcu Minibüsü Kamyona Çarptı 2 Ölü, 13 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]