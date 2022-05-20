Konya'da yolcu minibüsünün yayaya çarpması MOBESE kamerasında - Son Dakika
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Konya'da yolcu minibüsünün yayaya çarpması MOBESE kamerasında

20.05.2022 14:58
Konya'da yolcu minibüsünün yayaya çarpması MOBESE kamerasında

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Vatan Caddesi'ndeki kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Emre S. idaresindeki 42 M 8176 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan U'ya (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Furkan U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Minibüs şoförü gözaltına alındı.

Bu arada, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yapan yolcu minibüsünün, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Vatan Caddesi, Selçuklu, MOBESE, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yolcu minibüsünün yayaya çarpması MOBESE kamerasında - Son Dakika


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