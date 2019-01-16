Konya'da Yolcu Otobüs Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
31 dakika önce
Konya'da şehirler arası otobüsün kar ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu medyana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Konya
'da şehirler arası otobüsün kar ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu medyana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Konya- Karapınar
yolunun 68. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa A. idaresindeki 42 JH 228 plakalı yolcu otobüsü, karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 yolcu, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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