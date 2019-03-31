Son Dakika Haberleri: Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı

55 dakika önce

KONYA'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı, System.String[]
KONYA'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ile 17 yolcu da yaralandı. 

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Konya- Ereğli yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Konya yönüne giden Mehmet Azad Esin'in kullandığı 21 BM 585 plakalı 'Özlem Diyarbakır' firmasına ait yolcu otobüsü, iddiaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yolculardan Mehmet Çıkar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Azad Esin ile 17 yolcu, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:16 Kaynak: DHA

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