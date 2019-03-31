Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı

KONYA'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

KONYA'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ile 17 yolcu da yaralandı.



Kaza, saat 06.00 sıralarında, Konya- Ereğli yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Konya yönüne giden Mehmet Azad Esin'in kullandığı 21 BM 585 plakalı 'Özlem Diyarbakır' firmasına ait yolcu otobüsü, iddiaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yolculardan Mehmet Çıkar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Azad Esin ile 17 yolcu, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Konya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

45 Günlük Zeynep Bebek Zatürreden Öldü

Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı

Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza