Son Dakika Haberleri: Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı

1 saat önce

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı, System.String[]
Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Mehmet Azad E. idaresindeki 21 BM 585 plakalı Özlem Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Sakyatan mevkisinde refüje devrildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Mehmet Çıkar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki 16 kişi, Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Çıkar'ın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Bu arada, kazanın buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Diyarbakır, Birleşmiş Milletler, Konya, Güncel
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