Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

6 saat önce

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı, System.String[]

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.


Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 68 AAK 600 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir Antalya Karayolunun 10. kilometresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan yolculardan M.K.Ö. (22), A.Ş. (75), S.Ş. (40), E.A. (30), C.A. (25), M.A., S.A., F.B. ve ismi belirlenemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği Seydişehir-Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. - KONYA

Seydişehir, Antalya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:26 Kaynak: İHA
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