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Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

27.12.2021 09:48
Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

Hikmet Kaya idaresindeki 42 LB 444 plakalı yolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.

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Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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