Konya'da yolcusu yoğun olan otobüs hatlarına ilave sefer eklendi - Son Dakika

Konya'da yolcusu yoğun olan otobüs hatlarına ilave sefer eklendi

Konya'da toplu taşımada yoğunluk yaşanan hatlara Büyükşehir Belediyesince ilave seferler eklendiği bildirildi.

Konya'da toplu taşımada yoğunluk yaşanan hatlara Büyükşehir Belediyesince ilave seferler eklendiği bildirildi. Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği toplu taşıma araçlarında ruhsatta izin verilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 olarak belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, solo otobüslerde koltuk haricinde izin verilen ayakta yolcu sayısının ortalama 29, körüklü otobüslerde ise 49 olduğu kaydedildi. Konya'da toplu taşımada yüzde 35-40 bandında olan doluluk oranının günlük takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Son dönemde alınan ulusal ve yerel kararlar sonucu değişkenlik gösteren yolculuk hareketleri, güzergah ve sefer bazlı yolcu sayıları ATUS verileri üzerinden incelenerek yolcu yoğun olan otobüs hatlarına ilave seferler verilmiştir. 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni sefer saatlerine atus.konya.bel.tr adresi ile mobil cihazlardan Konya uygulaması Akıllı Ulaşım bölümünden ulaşılabilecektir."

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