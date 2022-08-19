Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı

19.08.2022 01:04
Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı.

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, 14.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenice Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Sinan Y., (39) idaresindeki 42 BUH 98 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.P.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.P. ağır yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale sağlık ocağında görevli doktor yaptı

Kaza sonrası Konya Meram Mehmet Katırcı 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi Uzman Dr. Hatice Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan M.P.'nin yardımına koştu. Ambulans gelene kadar ilk müdahalesi Dr. Hatice Yıldırım tarafından yapılan yaralı şahıs, ambulansın gelmesiyle Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaklaşık 30 metre fren izi tespit etti. Kazaya karışan sürücü Sinan Y. de, polislere kaza anını anlatarak bilgi vererek, "Işıklardan geliyordum. Yaralanan kişiyi gördüm ama geliyordu yola doğru. Daha sonra önüme çıktı ve kaza yaşandı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı - Son Dakika
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