Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Olay yerinden fotoğraflar:
Son Dakika › Güncel › Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika