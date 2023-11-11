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Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
11.11.2023 19:43  - Güncelleme: 19:52

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL YAYALARA ÇAPTI

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden fotoğraflar:

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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