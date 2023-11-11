Konya\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL YAYALARA ÇAPTI

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden fotoğraflar: