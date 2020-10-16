Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zeki Çivlik (76) idaresindeki 42 FY 501 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Karaman Yolu Köprülü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yön levhası direğine çaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Çivlik, kurtarılamadı.

Çivlik'in cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.