Son Dakika Haberleri: Konya'da yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü

31 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde yön levhasına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde yön levhasına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Olgun Laçin (42) idaresindeki 42 DUE 51 plakalı tır, İpekyolu Üst Geçidi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.
Alev alan tır, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Araç içinde çıkışan sürücü Laçin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Laçin'in cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ilgın, Laçin, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahreden haber! Balayı dönüşü meydana gelen kazada gelin öldü, damat yaralandı
Sevgilisi tarafından terk edilen genç, Facebook canlı yayınında TIR'a çarparak intihar etti İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu Suriye için harekete geçti: Herkesin katılacağı bir toplantı yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:45:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da yön levhasına çarpan tırın sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]