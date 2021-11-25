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Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası - Son Dakika

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

25.11.2021 16:04
Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da cep telefonuyla yüksek sesle konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kavgaya ilişkin daha önce yargılanmayan bir sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da cep telefonuyla yüksek sesle konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kavgaya ilişkin daha önce yargılanmayan bir sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Kip ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Orhan Kip savunmasında, olay günü seyyar bir köftecide, daha önce yargılanıp ceza alan Yaşar Durmak ve Rahman Ardıç ile yemek yediğini öne sürdü.

O sırada maktul Derviş Bakım'ın yanında iki kişiyle köfteciye geldiğini söyleyen Kip, "Maktul ve arkadaşları, köfteciye geldiklerinde çok yüksek sesli ve küfürlü konuşmaya başladılar. Ben de kendilerini uyardım. Ancak maktul bana 'Ben 40 yıldır burada oturuyorum' dedi. Maktulün alkollü olduğunu fark edince yanındaki kişilere 'Siz yemeğinizi yiyin, gidin. Parasını da ben vereyim. Buradan uzaklaşın' dedim. Kabul etmediler, konuşmaya devam ettiler. Biz yemeği yedikten sonra parka geçtik. Şahıslar da bir araçla oturduğumuz parkın çevresinde 4-5 tur attılar. Bize küfretmeye devam ediyorlardı." ifadelerini kullandı.

Kip, bu olaylar yaşanınca yanında bulunan Yaşar Durmak'la eve gitmeye karar verdiklerini belirterek, "Bu sırada şahıslar tekrar bulunduğumuz yere geldi. Maktul araçtan indi, bize üzerinde bıçak ve silah olduğunu söyledi. Bunun üzerine biz farklı yönlere kaçtık. Ben kaçtığım sırada arkamda bu şahıslar birbirlerine girmişlerdi. Ben olay yerinden uzaklaştık. Ortalığın karıştığını görünce arkadaşım Mevlüt'le tekrar olay yerine döndük. Olay yerine döndüğümde maktul boğuşmanın etkisiyle yere düşmüştü. Orada buldum bir tahta parçasıyla ayak bölgesine bir tane vurdum. Sonrasında maktul hareketsiz şekilde yatıyordu. Sonra olay yerinden kaçtım." beyanlarında bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'ndeki parkta26 Haziran 2020'de yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle çevredekiler tarafından uyarılan Derviş Bakım (40), çıkan kavgada bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın şüphelileri Yaşar Durmak ve Rahman Ardıç, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmış, Durmak ve Ardıç'a "kasten öldürme" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'yüksek sesle konuşma' cinayeti davası - Son Dakika


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