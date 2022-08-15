Kalp nakliyle hayata tutunan Asel'in babasından organları bağışlanan adaşının ailesine fotoğraf - Son Dakika
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Kalp nakliyle hayata tutunan Asel'in babasından organları bağışlanan adaşının ailesine fotoğraf

15.08.2022 16:11
Kalp nakliyle hayata tutunan Asel'in babasından organları bağışlanan adaşının ailesine fotoğraf

KONYA'da yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Asel İnan'ın (2) kalbi, İzmir'de kalp yetmezliği teşhisi konulan adaşı 26 aylık Asel Lina Adıyaman'a hayat verdi.

KONYA'da yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Asel İnan'ın (2) kalbi, İzmir'de kalp yetmezliği teşhisi konulan adaşı 26 aylık Asel Lina Adıyaman'a hayat verdi. 1 ay önce gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Asel Lina'nın babası Mürsel Adıyaman, Asel İnan'ın ailesine ulaşıp teşekkür ettiğini belirterek, "Kızımız için çok dua ediyorlar. Asel'in fotoğrafını gönderdim. Onlar kızıma hayat verdi" dedi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan ev kadını Merve Adıyaman (29) ile Mürsel Adıyaman çiftinin kızları Asel Lina'ya, 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Asel, Konya'da bayramda teyzesinin evinde balkondan düştüğü için beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'ın kalbiyle hayata döndü. 15 Temmuz'da, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi'nde yapılan operasyonla İnan'ın kalbi, Asel Lina Adıyaman'a nakledildi. Asel'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Mürsel Adıyaman, "Kızımın genel durumu şimdi çok iyi. Yoğun bakımdan çıkalı yaklaşık 3 hafta oldu. Serviste tedavisine devam ediliyor. Birkaç gün önce biyopsi yapıldı. Şimdilik kalbin vücuda uyum sağladığını söyleyebiliriz. Yemek yiyor, su içiyor, her şey yolunda" dedi.

Kızlarının kalbini bağışlayan aileye ulaştıklarını anlatan Adıyaman, 2 baba olarak iletişime geçtiklerini dile getirdi. Ailenin bağış kararıyla kızlarına hayat verdiklerini söyleyen Adıyaman şöyle konuştu: "Aileye önce sosyal medyadan ulaştık. Daha sonra telefonla konuştuk. Allah onlardan razı olsun. Hakları ödenmez. Organların uyum sağlaması konusunda onlar da tedirgindi. 'Asel bizim manevi kızımız oldu' diyorlar. Bizim kızımız için çok dua ediyorlar. Asel'in fotoğrafını gönderdim. Onlar kızıma hayat verdiler."'KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE ÇOCUKLUK ARKADAŞIMI KAYBETTİM'Asel İnan'ın babası Mustafa İnan, "Bizim acımız çok büyük ama organ nakli yapılan çocuklardan güzel haber almak bizi ferahlatıyor. Organ bağışı konusu bireysel olarak benim en hassas olduğum nokta. Çünkü bundan 4 yıl önce kalp yetmezliği nedeniyle çocukluk arkadaşımı kaybettim. Bütün organlarımı askerdeyken bağışlamıştım. Organlarımız toprağın altında yok olmamalı. Bu bizim fıtratımızda var. Benim canparem kızım da olsa, ben de olsaydım ya da babam olsaydı bu fikrim değişmezdi. Organ bağışı benim en önem verdiğim konu" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Adıyaman, İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp nakliyle hayata tutunan Asel'in babasından organları bağışlanan adaşının ailesine fotoğraf - Son Dakika

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