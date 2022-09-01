Asel'in karaciğeri ile yaşama bağlanan Nisanur'a 6 ay sokak yasak - Son Dakika
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Asel'in karaciğeri ile yaşama bağlanan Nisanur'a 6 ay sokak yasak

01.09.2022 10:32
Asel'in karaciğeri ile yaşama bağlanan Nisanur'a 6 ay sokak yasak

KONYA'da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) karaciğerinin nakledildiği Bursa'da mantardan zehirlenen Nisanur Yavuz (5), 1,5 ay içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata girdi.

KONYA'da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) karaciğerinin nakledildiği Bursa'da mantardan zehirlenen Nisanur Yavuz (5), 1,5 ay içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata girdi. Sağlığına kavuşan Nisanur, herhangi bir hastalığa karşın tedbir amaçlı 6 ay evden dışarıya çıkamayacak.

İnegöl'de Yavuz ailesi, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, ormandan topladığı kızıl mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin küçük kızı Nisanur Yavuz zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nisanur için doktorlar 'acil karaciğer' bağışı talep etti. Endişeli bekleyiş devam ederken Nisanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen kalbi aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki ayrı hastaya umut olan Asel İnan'ın karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Asel İnan'ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Konya'dan Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur'a, 15 Temmuz'da nakil yapıldı.

6 KEZ AMELİYATA GİRDİNisanur, 1,5 ayda içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata girdi. Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Nisanur, taburcu edildi. Doktorlar, herhangi bir hastalığa yakalanma ihtimaline karşın Nisanur'un 6 ay boyunca evden çıkmasını yasakladı. Ablası Fatmanur (8) ile oyunlar oynamaya başlayan Nisanur, sağlığına kavuştu.'DOKTORLAR YÜZDE 1 ŞANSINIZ VARDI DEDİLER'Kızının durumunu anlatan baba Yalçın Yavuz, şunları kaydetti: "Ailem ormandan mantar toplamış. Mangalda pişirip yemişler. 1 gün sonra Nisanur kızımda, mide bulantısı ve kusma şikayeti oldu. Kızımı İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdim. Bizi Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk ettiler. Yapılan tetkikler sonucunda karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Doktorlar mantardan zehirlenme nedeniyle karaciğeri iflas etmiş dediler. Organ nakli gerekiyordu. Doktorlar, 24 saat içinde donör bulunmazsa her şeye hazırlıklı olun dediler. 4 saat süren arama çalışması sonucu, donör bulundu. Yapılan araştırmada Konya'da bir çocuğun yüksekten düşüp beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu ailesi organlarını bağışlamış. Karaciğer de benim kızıma takıldı. 48 saat boyunca organın uyum sağlaması beklendi. Doktorlar 'yüzde 1' şansınız vardı dediler. Çok şükür donör bulundu. Kızım 1,5 aylık süreçte 6 sefer ameliyat oldu. Karaciğer nakli, 2 sefer anjiyo, 3 sefer de damar değişimi oldu. Şu an sağlığı iyi. Gözlem altında kalacak kızım. 6 ay boyunca evden çıkmayacak. Destek veren herkesten Allah razı olsun."'BENİM KIZIM DA ONLARIN KIZI OLDU'

Anne Fidan Yavuz ise "Bayramın 3'üncü günü mantar yedik. Ben de zehirlendim. 2 gün hasta oldum. Çocuğum hasta olunca kendi derdimi unuttum. Ambulansla çocuğumu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne adeta ölü götürdük. Orada doktor, '24 saat zamanınız var, organ bulunmazsa çocuğu kaybederiz' dedi. Benim ve eşimin ciğeri uyumlu olmadı. Konya'daki aileden Allah razı olsun. Oradaki çocuğun organı benim kızıma takıldı. Onlar kızını kaybetti ama benim kızım da onların kızı oldu. Uçakla organı geldi ve takıldı. Çok mutluyuz" dedi.


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Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asel'in karaciğeri ile yaşama bağlanan Nisanur'a 6 ay sokak yasak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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