KALP NAKLİ OLAN ASEL HASTANEDEN TABURCU OLDU

KONYA'da yüksekten düştüğü için hayatını kaybeden 2 yaşındaki Asel İnan'ın kalbi ile hayata tutunan 26 aylık Asel Lina Adıyaman, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Babasının kucağında ilk kez dışarı çıkan Asel parkta salıncağa bindi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ev kadını Merve Adıyaman (29) ile Mürsel Adıyaman çiftinin kızları Asel Lina'ya 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Asel Lina Adıyaman, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'dan nakledilen kalple hayata tutundu. Ameliyat olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu olan Asel, kampüsün içindeki parkta salıncağa bindi. Asel Lina'nın babası Mürsel Adıyaman, kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Mucize meleğimiz karşınızda. Ameliyatı mübarek gün cuma günü olmuştu takdiri ilahi yine cuma günü taburcu oldu. Doktorlarımızın hakkı ödenmez. Onların emeği sayesinde kızımız iyileşti" dedi.

'ADAŞI ASEL'İN AİLESİNE ZİYARETE GİDECEĞİZ'

Asel'in 15 Temmuz'da ameliyat olduğunu ve 1 Ağustos'a kadar yoğun bakımda süren tedavinin ardından serviste tutulduğunu kaydeden Adıyaman, bundan sonra da kontrollere devam edeceklerini söyleyerek,"Kalp nakli olduğu için düzenli kullanmamız gereken ilaçlar var. Özel bakım gerekiyor. Birkaç yıl gözetim altında olacak. Uzun bir süreç. Her şey onun sağlığı için. O iyi olsun da gerisi teferruat. Adaşı Asel'in babasıyla da görüştük. Kızımız onların da manevi kızı. Önce toparlanacak sonra onların ziyaretine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

'ASEL'İN MÜCADELESİ TÜM ÇOCUKLARA UMUT OLACAK'

Asel Lina'nın iki yıldır kalp yetmezliği nedeniyle kısıtlı olarak beslendiğinin altını çizen baba Adıyaman şöyle devam etti: "Kızımın kalp yetmezliği iki yıldır var. Benim kızım su içemiyordu, yemek yiyemiyordu. Şimdi kızıma yeni bir kalp ve yeni bir hayat verildi. Yeni hayatında bol bol su içip yemeğini yiyor, hiçbir kısıtlamamız yok. Maşallah biraz kilo da aldı. Çok mutluyuz. Bu mutluluk kelimelerle kifayet edilemez. Bir baba olarak elimden geleni yapacağım onun için. O Allah'ın bize bir emaneti. Eve gidince bütün gün evden çıkmayı düşünmüyorum. Evde bol bol oyun oynayacağız. En büyük hayalim onu parka götürmekti. O da sıkıldı dışarı çıkıp parkta oynamak istiyor. Tüm Türkiye onu tanıdı. Çocuk hastanesinin kardiyoloji servisinde tedavi gören başka çocuklar da var. Asel'in bu mücadelesi onlara umut olsun istiyoruz."