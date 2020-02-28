Konya'da yurtta kalan öğrenciler şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Konya'da yurtta kalan öğrenciler şehitler için yürüdü

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için yürüdü.

Konya'da yurtta kalan öğrenciler şehitler için yürüdü, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için yürüdü.

Suriye'nin İdlib bölgesinden peş peşe gelen şehit haberlerinin ardından Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Eşrefoğlu Erkek Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, yurt binası önünden şehir merkezindeki Köprübaşı mevkisine kadar yürüyüş yaptı.

Slogan atmadan sessiz yapılan yürüyüşün ardından öğrenciler, Taşköprü önünde bulunan Çetmili Şehit Kara Ali Çavuş Anıtı önünde dev Türk bayrağı açtı.

Öğrenciler daha sonra İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Öğrenciler daha sonra şehitler için okunan Fatiha Suresi'nin ardından dua etti. Öğrenciler tekrar aynı istikametten dönüşe geçerek yürüyüşü Eşrefoğlu Erkek Öğrenci Yurdu önünde sonlandırdı. Yürüyüş esnasında öğrencilere İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de eskortluk etti.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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