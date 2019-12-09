Son Dakika Haberleri: Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı
Son Dakika Güncel Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Son Dakika

Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı.

Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Meram ilçesi Amber Reis Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik şikayetleri değerlendiren ekipler, N.N'yi takibe aldı.

N.N'yi durdurup üst araması yapan ekipler, dilencinin cebinde 5 bin 500 lira ele geçirdi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşak, cadde ve bulvarlarda sürücülere rahatsızlık vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Zabıta, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı
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