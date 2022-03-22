Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

22.03.2022 21:50

Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklamaKONYA Konya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

KONYA Konya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlatan narkotik polisi, Konya merkez ilçeler olmak üzere Akşehir, Seydişehir ve Ereğli ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda ikamet, araç ve şahıslarda yapılan aramalarda, 24 parça halinde 4 kilo 160 gram plaka esrar maddesi, 238 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da polis ekiplerince yakalandı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak" suçlarından gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 2'si kadın 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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