Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zemini çöken evdeki kadınla 5 yaşındaki torunu yaralandı.

İlçeye bağlı Değirmenci Mahallesi 152852 Sokak'ta Cemal Aktaş'a ait müstakil evin zemini, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada içerde bulunan Gülcan Şendoğan (57) ile 5 yaşındaki torunu Asya Şendoğan evin bodrum katına düşerek yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şendoğan ve torununun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.???????