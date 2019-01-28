Son Dakika Haberleri: Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı

32 dakika önce

Ankara karayolu Büsan Organize Sanayi Bölgesi önünde yoğun sis dolayısıyla yolun her iki şeridinde ilk belirlemelere göre 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayı kişide yaralandı.

Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı, System.String[]
KONYA- Ankara karayolu Büsan Organize Sanayi Bölgesi önünde yoğun sis dolayısıyla yolun her iki şeridinde ilk belirlemelere göre 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayı kişide yaralandı.  Kaza, saat 10.15 sıralarında Konya- Ankara karayolu Büson Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. Duble yolun her iki şerinden yoğun sis nedeniyle ilk belirlemelere göre  aralarında kamyonlarında olduğu 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü 

------------

kaza yerinden detay

(KJ: Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

==================================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı Gözü Dönmüş Saldırganın Boğazına Çakmak Dayayıp Genç Kadını Gasbettiği Anlar Kamerada!

Mansur Yavaş, Elindeki Anket Sonucunu Paylaştı: 10 Puan Öndeyim HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:15:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]