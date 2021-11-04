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KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI - Son Dakika

KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

04.11.2021 23:30

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Baran Caddesinde meydana geldi. Galip Taşkale yönetimindeki 42 AFV 295 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Çiftçi'nin kullandığı 42 M 1015 plakalı otomobille çarpıştı. O sırada arkadan gelen Şükrü Kılınç'ın kullandığı 06 CDL 405 plakalı hafif ticari araç da kamyonete çarptı. Kazada sürücüler Galip Taşkale, Mustafa Çiftçi ve Şükrü Kılınç ile Kılınç'ın yanındaki Şahin Karaoğlun yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI
KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI
KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI
KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Taşkale, Çiftçi, Kulu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI - Son Dakika
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