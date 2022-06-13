Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı

13.06.2022 20:34
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 TIR ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada sürücülerden Ramazan Özkul öldü, eşi Aynur Özkul yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 TIR ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada sürücülerden Ramazan Özkul öldü, eşi Aynur Özkul yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Koyak yönetimindeki 01 ADT 767 plakalı güneş paneli yüklü TIR, karşı yönden gelen Ramazan Özkul'un kullandığı 51 BG 620 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, o sırada yolda seyir halinde olan Mehmet Bozyar idaresindeki 70 AG 050 plakalı TIR'la çarpıştı. Hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Özkul yaşamını yitirdi, eşi Aynur Özkul yaralandı. Yaralı Özkul, ihbar üzerine çağrılan ambulansa  Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Ramazan Özkul'un cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. TIR şoförleri ise yara almadan kurtuldu.

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Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Seydişehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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