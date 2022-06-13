Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Koyak yönetimindeki 01 ADT 767 plakalı güneş paneli yüklü TIR, karşı yönden gelen Ramazan Özkul'un kullandığı 51 BG 620 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, o sırada yolda seyir halinde olan Mehmet Bozyar idaresindeki 70 AG 050 plakalı TIR'la çarpıştı. Hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Özkul yaşamını yitirdi, eşi Aynur Özkul yaralandı. Yaralı Özkul, ihbar üzerine çağrılan ambulansa Seydişehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Ramazan Özkul'un cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. TIR şoförleri ise yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA

Seydişehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da zincirleme kazada sürücü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

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