Son Dakika Haberleri: Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir- Isparta kara yolu Kuşluca Mahallesi yol ayrımında H.K. idaresindeki 48 E 4455 plakalı otomobil, Ali Sütoğlu'nun kullandığı 42 H 1482 plakalı otomobile arkadan, karşı yönden gelen Ali Akusta'nın kullandığı 34 PJ 3595 plakalı otomobile de yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araziye devrilen 42 H 1482 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Sütoğlu yaralandı, arabada yolcu olarak bulunan Atakan Doğu (33) hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan H.K'yi yakalama çalışması başlattı.
Atakan Doğu'nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı sürücü ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Hüyük, Konya, Güncel
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