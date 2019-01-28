Konya'da Zincirleme Trafik Kazası
27 dakika önce
Konya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Konya
'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay
ilçesi Ankara
Caddesi'nde sis nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis
ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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