Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.

Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.

Beyşehir- Derebucak kara yolunun 11. kilometresinde, sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, engelli öğrencileri taşıdığı öğrenilen öğrenci servisi ile kamyonet ve üç otomobil çarpıştı.

Kazada, devrilen öğrenci servisindeki 5 öğrenci ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Derebucak, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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