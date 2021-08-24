Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı kavşağında Durmuş Turan idaresindeki 42 Hl 982 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Demir'in kullandığı 42 RY 203 plakalı otomobil çarpıştı. Demir'in kullandığı araç daha sonra da Mustafa Olcay yönetimindeki 42 CYD 39 plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücüler Durmuş Turan, Halil İbrahim Demir ile otomobillerde bulunan İbrahim Alabora ve Hatice Turan yaralandı. Kadınhanı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hatice Turan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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