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Konya Dağ Bisikleti Yarışmalarına Kayseri damgası

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Konya Moıntaın Bıke Cup (Dağ Bisikleti Şampiyonası)'nda İlimizi Temsil eden Kayserili Bisikletçiler derecelerle döndü.

Konya Dağ Bisikleti Yarışmalarına Kayseri damgası, System.String[]
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Konya Moıntaın Bıke Cup (Dağ Bisikleti Şampiyonası)'nda İlimizi Temsil eden Kayserili Bisikletçiler derecelerle döndü.

15 - 16 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Şampiyonasında Cumartesi günü, Elit kategorilerde XCE (C3) - Elimination Yarışları yapılırken, Pazar günü XCO Ulusal Kategorilerde, Master 30+ ve 40+, U17 kadınlar ve erkekler, U15 erkekler yarışlarının ardından, XCO (C1) - UCI Kategorilerinde, Elit ve U19 yarışları koşuldu.

Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan 1. gün XCE yarışlarında büyük erkekler kategorisinde Mehmet Alper 2 olurken, 2. gün XCO yarışlarında Yıldız Bayanlarda Funda Taşkın 1., Genç Bayanlarda İrem Nur Korkmaz 2., Yıldız Erkekler A'de, Furkan Çam 1., Davut Duman 2., Yıldız Erkekler B'de Mehmet Can Çukur 4. ve Raşit Kolaklıkaya 5. Oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri, Konya
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