Son Dakika Haberleri: Konya'daki 12 şirkete TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
Son Dakika Güncel Konya'daki 12 şirkete TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Konya'daki 12 şirkete TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

1 saat önce

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Konya ve Karaman'da, Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getiren 12 şirket ve bir derneğe belgelerini verdi.

Konya'daki 12 şirkete TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, System.String[]

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Konya ve Karaman'da, Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getiren 12 şirket ve bir derneğe belgelerini verdi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan TSE Başkanı Şahin, Konya'nın tahıl ambarı olarak bilinmesine karşın kentin bununla yetinmeyip aynı zamanda 130 ülkeye ihracat yapan bir sanayi merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin bir başarı hikayesi olduğunu ifade eden Şahin, daha sonra belge almaya hak kazanan firma temsilcilerini kürsüye davet ederek belgelerini verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:55 Kaynak: AA
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