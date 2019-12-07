Konya'daki 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, ilginç keşiflere imza atılan Körükini, Suluin ve Güvercinlik (Güneysınır) Mağaraları, tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça Türkiye'deki doğal mağaralarda araştırmalar yapılarak buraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor.

Türkiye'de koruma altında ve turizme açık olan mağaralar dışında bilinmeyen, henüz insan girmemiş mağaralar bulunuyor.

Mağaraların bulunduğu bölge, mağaranın yapısı, ulaşım koşulları, onları bilinmez kılıyor. Bakanlık ulaşımı zor olan bu mağaraları koruma altına almak için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Konya'da bulunan 3 mağarada "Körükini, Suluin ve Güvercinlik (Güneysınır) Mağaraları Araştırma Projesi" kapsamında çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar sonucu elde edilen verilere göre doğal değerlerin gün yüzüne çıkması için mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınacak.

Suluin Mağarası

Suluin Mağarası'na, içinde bulunan büyük kaya bloklarının arasından akan su üzerinden botla ulaşım sağlanıyor.

İçindeki akarsuyun, yer yer göllerin ve sifonların oluşmasına imkan sağladığı mağarada yapılan çalışmalarda mağara içi göl ve akarsu sisteminde yaşayan su samurlarının olduğu tespit edildi. Bu keşif mağaranın doğal sisteminin sağlıklı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca hem Suluin hem de Körükini mağarasında farklı türde balıkların ve yarasaların yaşadığı belirlendi.

Güvercinlik (Güneysınır) mağarası



Konya'nın Güneysınır ilçesinde yer alan Güvercinlik (Güneysınır) Mağarası'ndaki perde sarkıtların, dikitlerin ve diğer büyük jeolojik oluşumların yer aldığı büyük salona ulaşmak için 130 metrelik bir dikey iniş yapmak gerekiyor. Bu nedenle bu mağaraya ancak mağaracılık ve dağcılık konusunda uzman kişiler girebiliyor.

Ulaşımı zor olduğu için insan kaynaklı olumsuz etkilerin ortadan kalktığı mağaranın kendine has ekolojik yapısı bulunuyor. Çalışmalar kapsamında mağarada yeni böcek türleri tespit edildi.

Körükini Mağarası

Toplam uzunluğu 1250 metre olan Körükini Mağarası'nın içinden geçen Uzunsu Deresi, Değirmen Vadisi'nden Suluin Mağarası'na akıyor.

Aktif bir mağara olan Körükini içerisinde sadece botla ilerlenebiliyor. Mağarada büyük kaya blokları arasında pek çok şelale oluşumu bulunuyor.