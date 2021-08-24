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Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin "kapısı" bulundu - Son Dakika

Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin "kapısı" bulundu

24.08.2021 11:24
Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin

Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete beşiklik eden ve efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile burçların yer aldığı Takkeli Dağ'daki Selçuklu döneminden kalan kalenin kapısı ortaya çıktı.

Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete beşiklik eden ve efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile burçların yer aldığı Takkeli Dağ'daki Selçuklu döneminden kalan kalenin kapısı ortaya çıktı.

Konya Müze Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesince Takkeli Dağ'da bulunan Gevale Kalesi'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan dağdaki Gevale Kalesi'nde yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.

Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, AA muhabirine, 1720 metre yüksekliğindeki dağda kazı çalışmalarının 9'uncu yılında da hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar kazı alanında; Roma, Bizans, Selçuklu ve Karaman Beyliği ile Osmanlı dönemine ait buluntuların elde edildiğini anlatan Çaycı, kazıların Konya Müzeler Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesinin birlikteliğinde yapıldığını dile getirdi.

Şehre kuş bakışı hakim noktadaki kalenin girişi ortaya çıktı

Çaycı, Konya Valiliğinin desteği ve Selçuklu Belediyesinin sponsorluğunda restorasyon çalışmalarının da yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Burçların olduğu alanın içerisinde, kalenin kapılarından birini bulduk. O bölgede çalışıyoruz. Eldeki emarelere göre yapının, Hititlere kadar gittiğini ifade etmiştik. Burçların ve kale kalıntılarının, Roma ve Helenistik dönemi emareleri ihtiva ettiğini söylemek mümkün. Bu kapı daha çok Selçuklu dönemi, 800 yıllık bir kapı. Öncesinde burada muhakkak başka bir kapı da vardı. Parçalar halinde numuneler elde ettik. Onları da tamamlamaya çalışıyoruz. Burası savunma kalesi, sultanların sığınağı. Eteklerindeki Sarayköy mahallesi de ismini buradan alıyor, yakınında bir saray. Burası sultanlar için olağanüstü barınak. Elçilerin de kabulünün yapıldığı bir yer."

Kapı, servis mekanlarına açılıyor

Kalenin doğuya bakan yamacında iki burç arasında keşfedilen kapının ana giriş olduğuna işaret eden Çaycı, "Dolayısıyla esas giriş diyebiliriz. İkinci kapıyı da bulmak için uğraşacağız. Burada daha çok servis mekanlarına rastladık. Mutfak, kiler ve depo yapıları etrafta sıralanıyor. Kademe kademe yukarıya doğru gidiyor. Beklentilerin üzerinde buluntular elde edildi." diye konuştu.

Kalenin burçları şehir merkezinden görülecek

Ortaya çıkarılan mimari yapılarda restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Çaycı, "Burçların restorasyonu aslına uygun projelendirildi. İlgili birimlerden de onaylar alındı ve şu anda uygulama aşamasındayız. Uygulamaları yerinde takip ediyoruz, hem de kazıya devam ediyoruz. Yakın tarihte bu burçlar Konya'dan da görülebilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu
Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu
Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu
Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu
Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu

Helenistik, Selçuklu, Konya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin 'kapısı' bulundu - Son Dakika


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