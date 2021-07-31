Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında - Son Dakika

- Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında

KONYA - Konya'da dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin katledildiği olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı, olayı gerçekleştiren ve firar olan bir kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan, provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Olayın Geçmişi

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve geldi. Evdeki silahlı saldırıda Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde geniş çaplı inceleme yaptı.