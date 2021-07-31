Üye Girişi
Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında - Son Dakika

Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında

31.07.2021 10:38

- Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında Konya'da dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin katledildiği olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı, olayı gerçekleştiren ve firar olan bir kişinin de yakalanması için çalışmaların...

- Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında

KONYA - Konya'da dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin katledildiği olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı, olayı gerçekleştiren ve firar olan bir kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan, provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Olayın Geçmişi

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve geldi. Evdeki silahlı saldırıda Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde geniş çaplı inceleme yaptı.

Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında
Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında
Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında
Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında

Cumhuriyet, Başsavcı, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 11:39 Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi 11:27 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi 11:19 Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi
Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya 10:55 Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı 10:19 Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti 09:41 Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi 09:35 Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız 07:26 Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Geleceği de görüyor! 2016'da, Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu         
11:52
Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı         
11:29
Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı         
11:20
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi         
11:11
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti         
10:48
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak         
09:36
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş         
22:55
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı         
20:54
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizilmiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizilmiş         
20:07
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi         
18:40
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 12:12:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında 10 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement