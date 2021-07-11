Konya'daki Acıgöl, sıcaktan bunalanlara çare oldu - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, sıcaklığın artmasıyla hem serinlemek hem ailesiyle hoş vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Sıcaklığın 30 dereceye kadar ulaştığı Karapınar'da, göl serinliği arayan vatandaşlar, hafta sonu Acıgöl'e akın etti.

Acıgöl'ün sahilini dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

Bazıları suya girip serinlerken, bazıları da göl kenarında mangal keyfi yaptı.

Pandemi tedbirlerinin kalkması sonrası vatandaşlar, özellikle hafta sonları gölün tadını çıkarmaya devam ediyor.