KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA

13.03.2022 13:13

KONYA'da Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi (35) evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan aynı ülke vatandaşı Navid H. ve Aziz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA'da Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi (35) evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan aynı ülke vatandaşı Navid H. ve Aziz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Mart'ta saat 22.30 sıralarında Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Fayzullah Fadayi'yi evinde kanlar içinde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Navid H. ve Aziz A. olduğunu tespit etti. Isparta'ya kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinde borç nedeniyle Fadayi'yi öldürdüklerini itiraf eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA
KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA
KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Konya'da Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı Isparta'da yakalandı Son dakika haberleri... Konya'da Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı Isparta'da yakalandı Taliban Dışişleri Bakan Vekili Muttaki: 'ABD ile ilişkiler iyiye gidiyor' (3) Taliban Dışişleri Bakan Vekili Muttaki: 'ABD ile ilişkiler iyiye gidiyor' (3)

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Mart, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:57 Nişanlısına şaka yaparken kendini yanlışlıkla vuran uzman çavuş hayatını kaybetti!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
12:52 Murat Ongun sert eleştirdi: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 14:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement